CDA en D66 willen gediplomeerd bewindvoerder

CDA en D66 willen af van ondermaats presterende bewindvoerders. Wie het geld beheert van iemand die in de schulden zit, moet voortaan een diploma halen, vinden regeringspartijen.

Er is al wel een landelijk bureau dat bekijkt of beginnende bewindvoerders geschikt zijn voor hun werk. Maar dat bureau toetst wel heel algemeen en oppervlakkig, vinden Tweede Kamerleden René Peters (CDA) en Rens Raemakers (D66). ,,Niet alle bewindvoerders zijn geschikt”, stelt Peters, en ,,anderen deugen gewoon niet”. Raemakers heeft ,,van mensen met schulden gehoord dat zij door onkundige bewindvoerders alleen maar dieper in de problemen zijn geraakt”. Het beheren van andermans portemonnee ,,is een hele verantwoordelijke taak en daarbij past meer controle dan nu het geval is”.

De twee Kamerleden vragen staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken daarom om de greep van gemeenten en de controle op bewindvoerders te versterken. Het kabinet heeft al beloofd dat gemeenten voortaan mee mogen praten bij de aanstelling van een bewindvoerder. Maar dan zou het ook ,,mooi zijn als de kwaliteit van die bewindvoerder in één oogopslag helder is”, vindt Peters.