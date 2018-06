Concertgebouworkest speelt voor vluchtelingen

Het Koninklijk Concertgebouworkest geeft op 21 juni een lunchconcert voor vluchtelingen uit het asielzoekerscentrum in Heerhugowaard en uit de omgeving. Het evenement heeft plaats op initiatief van chef-dirigent Daniele Gatti en zijn orkest. Op het programma staat de Tweede symfonie van Beethoven.

Alle musici werken belangeloos mee. In oktober 2015 waren al eens vierhonderd Syrische vluchtelingen uit een asielzoekerscentrum in Zwolle te gast bij het orkest in Het Concertgebouw in Amsterdam.

,,Het Concertgebouworkest en VluchtelingenWerk zijn overtuigd van de waarde van muziek voor vluchtelingen: het biedt verbinding tussen mensen en geeft afleiding en troost in moeilijke tijden’, aldus een woordvoerder van het orkest. ,,Wat wij zien en ervaren tijdens de concerten zijn vluchtelingen die getroffen worden door de muziek. Het raakt vluchtelingen dat een dergelijk beroemd orkest vrijwillig een concert geeft “, zegt Dorine Manson, directeur VluchtelingenWerk Nederland