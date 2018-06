‘De moeder de vrouw’ thema 84e Boekenweek

Murat Isik schrijft het Boekenweekessay 2019. De 84e Boekenweek, volgend jaar maart, draagt het thema ‘De moeder de vrouw’. Eerder werd al bekend dat Jan Siebelink het Boekenweekgeschenk gaat schrijven.

Het motto, naar het gelijknamige gedicht van Martinus Nijhoff (1894-1953), werpt de vraag op of genoemde twee identiteiten onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Isik ligt het onderwerp na aan het hart, zegt hij: ,,Niet alleen omdat mijn eigen moeder een belangrijke vrouw in mijn leven is, maar ook omdat moeders een essentiële rol spelen in mijn romans.’’ Daarin komen vaak moeders voor die, deels gedwongen door de omstandigheden, besluiten tot een emancipatiestrijd. Dat gegeven gaat hij verder uitwerken in het essay.

De 41-jarige Isik debuteerde in 2012 met Verloren Grond. Hij won meerdere prijzen, waaronder recent de Libris Literatuur Prijs 2018 voor de roman Wees onzichtbaar.

Het Boekenbal is op vrijdag 22 maart. Met het roemruchte feest wordt traditioneel de Boekenweek afgetrapt, die duurt tot 31 maart.