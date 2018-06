Eis tot 6 jaar in drugszaak vermoorde jongen

In de drugszaak rond de familie van het in 2010 in Breda doodgeschoten 12-jarige jongetje Danny is donderdag in de rechtbank in Breda tot 6 jaar cel geëist. Vader John G. (6 jaar) en broer Sander G. (4,5) hoorden de hoogste eisen vanwege deelname aan een criminele organisatie, witwassen en ‘zeer grootschalige’ productie, smokkel en handel in soft- en harddrugs.

In totaal hoorden negen verdachten een strafeis. Danny stierf in juli 2010 toen hun woonwagen met kogels werd doorzeefd. Dat zou een vergeldingsactie zijn geweest, omdat de familie een partij van 400 kilo cocaïne zou zijn kwijtgeraakt. Voor de moord zijn drie mannen tot twintig jaar cel veroordeeld.

De eis is wel lager door de dood van Danny. ,,John en Sander moesten een enorme prijs betalen. Dat staat niet in verhouding tot welke straf dan ook.’’