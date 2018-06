‘Holleeder niet achter moord op Cor van Hout’

Willem Holleeder zit niet achter de liquidatie op Cor van Hout. Er zijn andere scenario’s die veel meer voor de hand liggen, zo heeft Holleeders advocaat Sander Janssen betoogd. Scenario’s waarin mensen figureren die ,,duidelijke motieven” hebben gehad om Van Hout te elimineren. Holleeder zelf heeft de motieven noch de middelen gehad om Van Hout te (laten) vermoorden.

Janssen heeft die scenario’s in een uitgebreid pleidooi over het voetlicht gebracht. Met dat pleidooi wil hij bereiken dat de rechtbank het voorarrest van Holleeder in het kader van de moordzaak-Van Hout opheft. Dat betekent niet dat Holleeder vrij zou komen; hij zit vast op verdenking van meerdere criminele afrekeningen. De rechtbank werkt die zaken in een proces van vele maanden per stuk af.

Cor van Hout (45) werd op 24 januari 2003 geliquideerd in Amstelveen. Zijn kennis Robert ter Haak, die naast hem stond, werd eveneens geraakt en bezweek later aan zijn verwondingen. De uitvoerders van de liquidatie zijn nooit gepakt. Janssen wees erop dat in het onderzoek direct na de liquidatie Holleeder als verdachte grotendeels buiten beeld is gebleven. Pas jaren later namen politie en justitie hem op de korrel, nadat vastgoedmagnaat Willem Endstra over Holleeder was gaan praten. De verdenking tegen Holleeder nam ernstig toe nadat zijn beide zussen een boekje over hem open deden. Volgens Janssen zijn hun verklaringen niet erg concreet.

Janssen nam een lange aanloop naar zijn conclusie, waarbij hij ook de eerdere aanslagen op het leven van Van Hout (in 1996 en 2000) besprak. Volgens de raadsman hoeft er niet aan getwijfeld te worden dat de in 2005 geliquideerde crimineel John Mieremet achter die pogingen heeft gezeten.

Het Openbaar Ministerie komt op 26 juni met een reactie op Janssens pleidooi. Het is niet duidelijk wanneer de rechtbank met een uitspraak op het verzoek van de raadsman komt.