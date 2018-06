Huisuitzettingen bij woningcorporaties dalen

Het aantal huisuitzettingen bij woningbouwcorporaties is vorig jaar opnieuw gedaald. Dat meldt Aedes, de vereniging van woningcorporaties.

In 2017 waren corporaties in 3700 gevallen genoodzaakt huurders uit hun huis te zetten, 23 procent minder dan een jaar eerder. ,,Achter een huisuitzetting gaan vaak trieste persoonlijke omstandigheden schuil. Woningcorporaties doen er daarom alles aan om te voorkomen dat iemand op straat belandt, maar soms kun je niet anders”, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder.

Corporaties maken steeds vaker afspraken met gemeenten over de aanpak van armoede, schuld en huisuitzettingen. Volgens Norder kan het aantal uitzettingen nog verder dalen. ,,De Belastingdienst en het CJIB krijgen nog steeds voorrang bij het innen van schulden, met torenhoge incassokosten. Willen we nog minder huisuitzettingen, dan moet de overheid die voorrang echt schrappen en samenwerken met gemeenten en corporaties. Juist de huur, gas, water en licht en zorgverzekering moeten voorrang krijgen. Een dak boven je hoofd is belangrijker dan een bekeuring.”