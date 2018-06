Man opgepakt voor ontvoering zesjarig meisje

Een 24-jarige man uit Weert is opgepakt, omdat hij een zesjarig meisje uit die plaats zou hebben ontvoerd. Het meisje werd vorige week in een auto meegenomen. Korte tijd later werd ze weer vrijgelaten. Volgens de politie was ze erg geschrokken.

De politie wil niet meer informatie geven. Het is daarom ook niet bekend waarom hij het meisje zou hebben ontvoerd. De politie gaat ervan uit dat de man alleen handelde.

De man moet vrijdag voor de rechter-commissaris komen. Die beslist of hij langer vast blijft zitten.