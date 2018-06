Mediator krijgt grotere rol in strafzaken

Mediation krijgt een steeds grotere rol in strafzaken. Heel vorig jaar werden 950 zaken aangedragen voor bemiddeling, in de eerste helft van dit jaar waren dat er al 650, melden de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie (OM).

Bemiddeling tussen twee partijen in strafzaken gaat bijvoorbeeld over schadevergoedingen. Driekwart van de mediationpogingen slaagt.

Circa de helft van de zaken waarin kan worden bemiddeld gaat over mishandeling en geweldpleging. Dat kan conflicten tussen bekenden betreffen, bijvoorbeeld een burenruzie. Maar ook bij strafzaken over verkeersongevallen met zwaar letsel of huiselijk geweld wordt vaker mediation ingezet.

Bij mediation vinden gesprekken plaats tussen de verdachte en het slachtoffer in de veilige omgeving van de rechtbank en onder begeleiding van gespecialiseerde strafmediators. De beslissing die uit die bemiddeling komt hoeft niet worden voorgelegd aan de rechter.