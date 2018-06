Misbruikslachtoffers spreken eerst psycholoog

De politie gaat onderzoeken of meisjes die mogelijk slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting vaker bereid zijn om aangifte te doen als ze eerst met een psycholoog spreken. Uit onderzoek is gebleken dat vooral tienermeisjes vaak afzien van aangifte. Met een andere werkwijze hoopt de politie de aangiftebereidheid te vergroten.

Slachtoffers zijn dikwijls bang voor represailles. Of ze klappen dicht wanneer ze direct door een rechercheur worden ondervraagd. Ze kunnen ook gaan twijfelen aan hun verhaal wanneer politiemensen dezelfde vragen meerdere keren stellen om een goed beeld te krijgen.

,,We gaan onderzoeken of het beter gaat als een psycholoog het slachtoffer door de aangifteprocedure loodst”, aldus Monique Mos, die landelijk verantwoordelijk is voor de aanpak van mensenhandel.

Op een gemiddelde middelbare school in Nederland worden naar schatting twee a drie meisjes seksueel uitgebuit, stelde eerder de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Om daders te vervolgen, zijn verklaringen van slachtoffers cruciaal.