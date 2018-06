Nederlanders minst bezorgd over nepnieuws

Nederlanders maken zich minder zorgen over nepnieuws dan inwoners van vergelijkbare landen. Het vertrouwen in de media is bovendien flink toegenomen afgelopen jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het Reuters Institute for the Study of Journalism.

In landen als Spanje en de Verenigde Staten maakt ongeveer twee derde van de inwoners zich ongerust over nepnieuws op internet. In Nederland baart dat slechts drie op de tien zorgen. Daarmee zijn de Nederlanders het minst bezorgd van de 37 onderzochte landen.

Wat betreft vertrouwen in de media scoort Nederland ook hoog. 59 procent van de Nederlanders vertrouwt de media. Dat is 8 procent meer dan vorig jaar. Alleen in Finland en Portugal is het vertrouwen nog iets hoger.

Van de 2000 ondervraagde Nederlanders betaalt slechts 13 procent voor online nieuws. Vorig jaar was dat nog een procent meer, terwijl het aantal betalende nieuwsconsumenten in andere landen juist toeneemt. In koploper Noorwegen betaalt 30 procent voor online nieuws.