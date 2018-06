Noodbevel verbod Eritrese meeting onterecht

De burgemeester van de gemeente Veldhoven had vorig jaar geen noodbevel mogen geven voor het verbieden van een meerdaagse conferentie van de stichting Nederlands Eritrees Platform. Het ging om een bijeenkomst vorig jaar april van de jongerenorganisatie van het omstreden regime in het Afrikaanse land.

Vanwege grimmige protesten van tegenstanders van het bewind in Eritrea verbood de burgemeester de conferentie nog voordat die was begonnen. De rechter in Den Bosch bepaalde donderdag dat dat niet had gemogen. De burgemeester had meer informatie moeten inwinnen voor het uitvaardigen van een noodbevel, aldus de rechter. De stichting en de conferentiegangers waren naar de rechtbank gestapt, onder meer om een schadevergoeding te kunnen indienen. Zij kunnen nu verder procederen voor een schadevergoeding.

De conferentie zou 14 tot en met 16 april 2017 worden gehouden in een conferentiecentrum in Veldhoven. Een dag voor het zou beginnen, arriveerde een bus met demonstranten bij het centrum en braken er opstootjes uit. Ongeveer 120 mensen werden door de politie aangehouden, daarna gaf de burgemeester een noodbevel af dat de conferentie niet mocht doorgaan.