Oerol barst weer los

Cultuurliefhebbers kunnen vanaf vrijdag weer terecht op Terschelling voor het jaarlijkse festival Oerol. Tijdens de 37e editie is het Waddeneiland tien dagen het toneel van theater, dans, straattheater, beeldende kunst en muziek.

De voorstellingen zijn veelal te vinden op bijzondere locaties, zoals in de duinen, in het bos, in een schuur of gewoon op straat. Een aantal producties wordt ter plekke gemaakt en gaat op het eiland in première. Zo streek het Noorse collectief De Utvalgte twee weken geleden neer in een duinkuil om daar te werken aan een voorstelling over de mythische krachten van de natuur.

Het Oostenrijkse dansgezelschap Liquid Loft verzorgt de officiële openingsvoorstelling, waarin taal een belangrijke rol speelt. Ook zijn er optredens van onder andere De Kift, Afterpartees en Tim Knol.

Vorig jaar trok Oerol 50.000 bezoekers en werd een recordaantal van 120.000 theaterkaarten verkocht.

Oerol is van 15 tot en met 24 juni.