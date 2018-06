Onderzoek rond huis vermoorde Hoogevener

De politie houdt donderdag in Hoogeveen een grote zoekactie in de omgeving van de woning van Marcel Hoogerbrugge die daar eind vorig jaar om het leven werd gebracht. In een kanaal vlak bij het huis zoekt de politie naar sporen en voorwerpen die verband kunnen houden met het misdrijf.

Het 49-jarige slachtoffer werd 20 december dood in zijn woning gevonden. Ondanks herhaaldelijke aandacht in het programma Opsporing Verzocht, verscheidene tips die binnenkwamen en een beloning van 15.000 euro voor de gouden tip, kon het misdrijf tot nu toe nog niet worden opgelost. Het onderzoeksteam zoekt onder meer naar een gehuurde fiets.