De brandweer heeft donderdagochtend vroeg in het centrum van Amsterdam vijf mensen geëvacueerd uit een bovenwoning nadat brand was uitgebroken in een wasserette. Niemand raakte gewond, meldt de brandweer.

Een aantal bewoners werd met een zuurstofmasker op in veiligheid gebracht. Hoe de brand in het pand aan de Nieuwezijds Voorburgwal is ontstaan, wordt nog onderzocht.