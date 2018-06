Patiënten zetten bloeddonoren in het zonnetje

Ruim 330.000 Nederlanders hebben vorig jaar samen zo’n 721.000 keer bloed gedoneerd. Dat meldt Sanquin, de organisatie die de bloedvoorziening in Nederland verzorgt.

Het is Wereld Bloeddonordag. Donoren die donderdag in één van de 28 vestigingen bloed afstaan worden door patiënten in het zonnetje gezet en bedankt. ,,Het geven van bloed is een humanitaire daad. Het mogen ontvangen van bloed kan alleen worden uitgedrukt in dankbaarheid”, aldus de organisatie.

,,Als donor geef je patiënten de kans om weer gezond te worden, gezond te blijven of een betere kwaliteit van leven te ervaren. Er worden in Nederland jaarlijks 20.000 levens gered dankzij een bloedtransfusie of toediening van bloedproducten.”

Sanquin kan altijd nieuwe donoren gebruiken, maar er is op dit moment geen sprake van een tekort.