Petitie tegen afschaffen dividendbelasting

Tax Justice Nederland is een petitie begonnen tegen het afschaffen van de dividendbelasting. Het samenwerkingsverband van onder meer FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib is donderdag met een campagne begonnen, in aanloop naar het indienen van het wetsvoorstel om de dividendtaks af te schaffen.

,,Anderhalf miljard euro weggeven aan buitenlandse aandeelhouders en buitenlandse belastingdiensten, jaar in, jaar uit. Niemand heeft daarom gevraagd, behalve de lobbyisten van Shell, Unilever en VNO-NCW”, aldus Arnold Merkies van Tax Justice. ,,Nu blijkt de onderbouwing bovendien te zijn gebaseerd op een rapport dat achter de schermen door deze partijen is gefinancierd.”

De organisaties denken ook niet dat het besluit leidt tot meer banen of dat afschaffing de belastingconcurrentie tussen landen versterkt. ,,Nederland heeft internationaal al een slecht imago als belastingparadijs.”