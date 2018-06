Rapport over fipronil-affaire komt op 25 juni

Het vertraagde rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilaffaire wordt 25 juni gepubliceerd. Dat zei minister Bruno Bruins (Medische Zorg) donderdag in een debat over de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De aanwezigheid van het giftige fipronil in Nederlandse eieren leidde vorig jaar tot de sluiting van honderden pluimveebedrijven, met tientallen miljoenen euro’s schade tot gevolg. De Tweede Kamer besloot een onderzoek in te stellen, dat wordt geleid door oud-minister Winnie Sorgdrager.

Het bedrijf Chickfriend gebruikte fipronil als bestrijdingsmiddel tegen bloedluis. Er was veel kritiek op de NVWA. De dienst was al eerder getipt over het gebruik van fipronil, maar greep niet direct in.

De hoeveelheid die in eieren werd aangetroffen vormde geen gevaar voor de volksgezondheid.