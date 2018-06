Rotterdam wil eind deze maand nieuw college

Rotterdam wil nog voor het einde van deze maand een nieuw college presenteren. Dat heeft formateur Jan Anthonie Bruijn (VVD) donderdag gezegd. Rotterdam stevent af op een coalitie van zes partijen met VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie-SGP. In de raadsvergadering van 28 juni wordt het coalitieakkoord gepresenteerd, op 5 juli worden de wethouders geïnstalleerd.

De havenstad krijgt tien wethouders, twee voor de grote partijen, een voor het CDA en een deeltijdbestuurder voor ChristenUnie/SGP. Het huidige college had er zes.

Momenteel leidt Bruijn de coalitieonderhandelingen op basis van het conceptcollegeakkoord dat informateurs Paul Rosenmöller en Pieter Duisenberg vorige maand schreven. Bruijn noemt het stuk geen concept maar een ,,leidraad waarover nog stevig wordt onderhandeld”.

De beoogde coalitie heeft met 23 zetels de kleinst mogelijke meerderheid. Bruijn, die ook senator voor de VVD is, ziet daarin geen belemmering. ,,Het dwingt je goed te luisteren naar oppositie.” Bruijn heeft al een gesprek gevoerd met Leefbaar Rotterdam, dat met elf zetels de grootste partij is en tegen de verwachting in buiten de coalitie is gevallen. Hij verwacht dat oppositiepartijen als Denk en Leefbaar op deelgebieden juist nauw samenwerken met de coalitie.