Rover: minder klachten over volle treinen

Reizigersorganisatie Rover heeft in het voorjaar minder meldingen over volle treinen binnengekregen. Vorig jaar in april en mei kwamen er bijna 3000 klachten binnen, in dezelfde maanden van dit jaar waren dat er 1581. Hiermee lijkt NS op de goede weg, aldus Rover, maar er blijft nog genoeg te klagen over.

Van de reizigers die bij Rover melding maakten van een overvolle trein, kon een kleine 12 procent niet eens meer mee. Ook is er geklaagd over te korte treinen bij evenementen zoals de Libelle Zomerweek.

De meest genoemde trajecten als het gaat om volle treinen zijn de intercity Zutphen-Arnhem, de intercity Utrecht-Amersfoort (-Apeldoorn) en de intercity Haarlem-Amsterdam.