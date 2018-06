Station Den Bosch ontruimd na bommelding

Het Centraal Station van Den Bosch is donderdagavond ontruimd na een bommelding. De politie heeft het gebied rond het station afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is onderweg.

De melding kwam rond 20.00 uur. Een man had volgens de politie in een trein een tas achtergelaten en geroepen dat er een bom in zit. De politie is momenteel met veel personeel in de omgeving op zoek naar deze persoon. De trein staat stil en is leeg.

Al het treinverkeer is stilgelegd. Explosievenverkenners van de politie zijn aanwezig.

Bij het station lopen agenten met kogelwerende vesten.