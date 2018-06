Treitervlogger: “Rutte, vindt u mij nog steeds ‘tuig van de richel’?”

‘Treitervlogger’ Ismail Ilgun (21) kreeg twee jaar geleden bakken kritiek over zich heen, omdat hij filmpjes maakte en verspreidde van vandalisme en agressie in de Zaandamse wijk Poelenburg. Premier Mark Rutte noemde hem ‘tuig van de richel’. Ismail trok afgelopen week de stoute schoenen aan en vroeg Rutte of hij hem nog steeds tuig van de richel vindt.

Ilgum schudde na afloop van het vragenuurtje in de Tweede Kamer Rutte de hand. Daarna vroeg hij hem of hij nog steeds vond dat hij tuig van de richel was. “Dat zul je zelf moeten laten zien”, antwoordde Rutte op deze vraag. “Ik heb je niet gevolgd sinds die tijd.”

“Tuig van de richel, van het ergste soort”

Vervolgens benadrukt Rutte wat hij van het gedrag van Ismail vond: “Wat je toen deed, vond ik echt tuig van de richel gedrag, van het ergste soort.”

Ismail verweert zich door te zeggen dat hij slechts de taferelen vastlegde en daarom niks verkeerd deed. Daar is Rutte het allesbehalve mee eens. Volgens hem intimideerde Ismail mensen door incidenten in Poelenburg op beeld vast te leggen.

Vasten met Gasten

Rutte benadrukt vervolgens dat iedereen een tweede kans verdient. Waarop Ismail zegt dat hij momenteel al een stuk beter bezig is. Hij maakt momenteel de YouTube-serie ‘Vasten met Gasten’, waarin bekendheden, een dag met hem mee vasten, zoals YouTuber en presentatrice Anna Nooshin, YouTuber Mascha Feoktistova (Beautygloss) en rapper Kosso.

Rutte geeft aan dat hij het fijn vindt om te horen dat hij al beter bezig is. Of hij de serie gaat kijken? “Ik weet niet of ik het allemaal ga volgen, maar ik zal er zeker af en toe met een schuin oog naar kijken.”

