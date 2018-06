Tussentijds pleidooi advocaten Holleeder

De advocaten van Willem Holleeder zijn donderdag begonnen aan een tussentijds pleidooi, dat volgens hem moet leiden tot het opheffen van het voorarrest in een van de moordzaken waarvan Holleeder wordt verdacht. Het gaat daarbij om de liquidatie van Cor van Hout en Robert ter Haak in januari 2003.

De rechtbank heeft dat dossier de afgelopen weken met Holleeder besproken en er een aantal getuigen over gehoord. Holleeder ontkent iedere betrokkenheid bij de moorden.

Het pleidooi zal in geen geval leiden tot vrijlating van Holleeder, want hij zit vast op verdenking van meer moorden. De zaak-Van Hout/Ter Haak is het eerste dossier dat de rechtbank in het zeer langdurige proces heeft behandeld.

Volgens advocaat Sander Janssen is het in het geval van Holleeder niet genoeg om de bewijsvoering van het Openbaar Ministerie te betwisten, zoals gebruikelijk in strafzaken. ,,Er moet hier een extra stap worden gezet en liefst worden bewezen hoe het daadwerkelijk is gegaan.”