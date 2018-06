Storing berichtendienst WhatsApp voorbij

Een technische storing heeft berichtendienst WhatsApp donderdag zo’n anderhalf uur deels platgelegd. Bij website allestoringen.nl. kwamen circa 20.000 meldingen binnen van de storing. Volgens die website kampte WhatsApp in Zwitserland en Oostenrijk ook met problemen.

De berichtendienst wordt vaker getroffen door storingen die overigens meestal maar van korte duur zijn. Zo was er op oudjaarsavond een storing die ook ongeveer een uur duurde. In november 2017 was er tot twee keer toe wereldwijd een grote storing. Afgelopen maand was er twee keer een kleine storing.