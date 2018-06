Boek ‘Rico’ gekozen tot Helden Sportboek 2018

Lezers hebben ‘Rico’ het boek van Leon Verdonschot over kickbokser Rico Verhoeven gekozen tot Helden Sportboek van het jaar 2018. De winnaar is donderdagavond bekendgemaakt in het televisieprogramma Jinek.

‘Rico’ werd verkozen boven de twee andere genomineerden: ‘F1 2017: Oorlog op de baan’ van Jack Plooij, Olav Mol en Erik Houben over de Formule 1, en ‘Bas Nijhuis. Niet zeiken, voetballen’ van Eddy van der Ley over scheidsrechter Nijhuis.

Vorig jaar werd ‘Boskamp, leven met Feyenoord’ van André van Kats gekozen tot Helden Sportboek van het jaar 2017.