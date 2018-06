Cel en tbs voor doodsteken vrouw bij Rabobank

De 32-jarige Lucasz S. is ook in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van drie jaar en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van een 41-jarige vrouw voor het kantoor van de Rabobank in Utrecht. De vrouw uit Soest werkte bij de bank. Ze was februari vorig jaar op weg naar haar werk toen ze zomaar werd aangevallen. De Poolse man en zij kenden elkaar niet.

Het gerechtshof in Arnhem legde S. dezelfde straf en maatregel op als de rechtbank in Utrecht eerder had gedaan.

De man heeft een uitgebreid verleden met psychotische klachten. Hij was op het moment dat hij de vrouw doodstak, gestopt met het innemen van zijn medicijnen. Volgens de deskundigen was hij op dat moment in een zeer verwarde, psychotisch toestand.

Het Openbaar Ministerie had ook in hoger beroep een gevangenisstraf van 9 jaar geƫist.