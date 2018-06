Gas en licht in juli weer duurder

De Nederlandse gas- en elektriciteitsrekeningen met variabele tarieven gaan vanaf juli omhoog. Hierdoor zijn huishoudens met dergelijke energiecontracten tot 64 euro per jaar meer kwijt, berekende vergelijkingssite Pricewise.

De stijging is het gevolg van hogere inkoopprijzen op de energiemarkt, die de stijgende olieprijzen volgen. Daarnaast moet Nederland meer gas importeren, omdat de gaswinning in Groningen wordt teruggedraaid.

De verschillen tussen verschillende energieleveranciers zijn groot, zo komt naar voren. Zo is stijgen de kosten bij Eneco bij een jaarverbruik van 3500 kilowattuur stroom en 1500 kubieke meter gas met 64 euro. Bij Nuon is dat 32 euro en bij Essent blijven de prijzen gelijk. Bij instaptarieven voor contracten met vaste maandprijzen is sinds april al een stijgende lijn te zien, aldus Pricewise.