Een 32-jarige man uit Venlo is donderdagavond gewond geraakt door een schietpartij in een woning aan de Van Speyckstraat in Venlo. De man is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie weet nog niet wie de schutter was en wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld. Het slachtoffer belde zelf met de politie, enkele uren nadat de schoten waren gelost.