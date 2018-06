Meer militairen in Afghanistan, weg uit Mali

Nederland stuurt meer militairen naar Afghanistan. Daar zijn nu honderd manschappen en er komen zestig collega’s bij. Zij moeten daar Afghaanse veiligheidstroepen gaan trainen en begeleiden. De militairen worden gelegerd bij de plaats Mazar-i-Sharif. Ook gaan zes politieadviseurs voor Nederland naar de Afghaanse hoofdstad Kabul. De Nederlandse deelname aan de missie in Afghanistan wordt drie jaar verlengd, tot 2021.

Het besluit was al uitgelekt. Volgens minister Ank Bijleveld is de uitbreiding in Afghanistan gemakkelijk uit te voeren, omdat het Duitse leger de logistiek en de ondersteuning regelt.

Het leger vertrekt uit Mali. De missie in het Afrikaanse land stopt op 1 mei volgend jaar. Volgens het kabinet heeft het leger last van ,,jarenlange bezuinigingen” in combinatie met steeds meer taken. Een vertrek uit Mali creĆ«ert ,,meer rust” voor Defensie, aldus minister Bijleveld. ,,Mali is de grootste missie die we op dit moment hebben. Die beĆ«indigen we. Daarom kunnen we beslissen om andere dingen wel te doen.”