Nieuwe SP-gedeputeerde Limburg benoemd

Provinciale Staten van Limburg hebben vrijdag SP-senator Bob Ruers benoemd tot nieuwe gedeputeerde. Hij volgt de onlangs opgestapte SP-gedeputeerde Daan Prevoo op.

Prevoo en vijf SP-Statenleden stapten op 27 april op na een conflict met het SP-bestuur. Vrijdag werden vier nieuwe SP-Statenleden benoemd, zodat de fractie teruggaat van acht naar zeven zetels. Een Statenlid van de SP stapte uit de fractie en gaat verder als eenmansfractie.

Ruers verwierf als advocaat in Utrecht bekendheid in het bijstaan van asbestslachtoffers. Ruers is al dertien jaar senator. Verder was hij vijftien jaar raadslid in Utrecht. De SP-Statenfractie ziet in hem een man die op dossiers als asbest, duurzaamheid en energie veel kennis in huis heeft.

Prevoo liet voorafgaand aan de Statenvergadering weten af te zien van een zetel. Ruers vormt nu samen met Marleen van Rijnsbergen het SP-smaldeel binnen het college van gedeputeerde staten..