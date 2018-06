Omgevallen lamp leidde tot ontruiming

DOORN – De brand die woensdagavond leidde tot ontruiming van een woonzorgcentrum in Doorn, is waarschijnlijk veroorzaakt door een omgevallen lamp. De lamp viel in een woonkamer tegen een gordijn, dat vervolgens vlam vatte, meldt zorgorganisatie QuaRijn.

Een deel van de bewoners van het centrum moest de nacht elders doorbrengen. Een persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De brand was vrij snel geblust. De brandweer evacueerde zeker zestig mensen uit het gebouw.

Door het vuur ging de inventaris van de betreffende ruimte in woonzorgcentrum Beatrix aan de Jacob van Ruysdaellaan verloren. Ook ontstond schade in de woningen erboven.

De brand zelf viel mee, maar veroorzaakte wel veel rook in het pand. Uit voorzorg rukten diverse brandweereenheden en in totaal veertien ambulances uit.