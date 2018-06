Pinkpop trapt af met ‘gedroomde headliner’

Pinkpop begint de 49e editie meteen goed. Pearl Jam, volgens de organisatie ,,de gedroomde headliner” sluit vrijdag de eerste festivaldag af.

Pearl Jam is geen onbekende van Pinkpop. Twee keer eerder stond de Amerikaanse rockband op het Limburgse festival, in 1992 en in 2000. Het eerste optreden van de band, waarbij zanger Eddie Vedder vanaf een camerakraan in het publiek dook, werd door ‘Mr Pinkpop’ Jan Smeets bestempeld tot het meest legendarische Pinkpop-moment.

Voordat Vedder en co het hoofdpodium betreden, is het de beurt aan Snowpatrol, BLØF en Lil’Kleine. Op het North Stage, voorheen bekend als 3FM Stage, staan vrijdag Jess Glynne, Oh Wonder en The Offspring.

Traditiegetrouw wordt Pinkpop geopend door de winnaar van de regionale bandwedstrijd Nu of Nooit. Dit keer is die eer aan de ‘psychedelische fuzzband’ Walden. Ook The Last Internationale, Blaudzun en Oliver Heldens staan vrijdag in de tent.

Pinkpop vindt voor de zesde keer niet tijdens het pinksterweekeinde plaats. Sinds 2008 vindt het festival soms later plaats als Pinksteren vroeg valt en er geen goed programma gemaakt kan worden omdat veel bands nog niet toeren langs de Europese festivals. De 49e editie van Pinkpop vindt vier weken na Pinksteren plaats.