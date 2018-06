Van der Laan had doel voor ogen met expositie

De vorig jaar overleden Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan had als gastconservator van het Amsterdam Museum een doel voor ogen. Hij wilde met een door hem samengestelde expositie een goed gesprek op gang brengen over de veelbesproken drukte in de hoofdstad. Zaterdag opent de tentoonstelling De Mooiste Stad, Amsterdam door de ogen van Eberhard van der Laan, waar hij nog tot vlak voor zijn dood aan werkte.

Volgens medeconservator Laura van Hasselt, die de tachtig objecten samen met Van der Laan uitkoos, was het laatste gesprek op vrijdagmiddag 15 september. ,,Een cruciaal moment, waarop we de collectielijst hebben vastgelegd. Achteraf bleek dat zijn laatste officiĆ«le afspraak, want die maandag erop is hij gestopt met werken.”

De burgemeester vond het samenstellen van de tentoonstelling fantastisch om te doen, zegt Van Hasselt. ,,Hij was dol op geschiedenis en vond het een fijne afleiding van zijn zware baan en zijn ziekte. Hij maakte er tijd voor vrij die hij helemaal niet had. Maar hij vond het heel belangrijk dat het gesprek goed wordt gevoerd.”

De populariteit van zijn geliefde Amsterdam heeft namelijk ook een keerzijde, zoals de drukte op straat, de overlast en een oververhitte huizenmarkt die daarmee gepaard gaan. Van der Laan wilde laten zien dat de hoofdstad eerder dit soort periodes heeft gekend.

De expositie bestaat uit zeven thema’s, voorzien van uitspraken van de voormalig burgemeester. Aan de hand van zowel historische als eigentijdse werken komen onderwerpen als migratie, economie, vrijheid en wonen aan de orde.

Hoewel de tentoonstelling niet over de burgemeester zelf gaat, heeft het museum ervoor gekozen het bekende graffitiportret Damsko Strijder van Van der Laan op te hangen. ,,Het was eigenlijk de bedoeling dat hij de expositie zelf zou openen. Toen hij toch nog plotseling overleed, hebben we in overleg met zijn vrouw besloten dit stuk eraan toe te voegen.”

De Mooiste Stad, Amsterdam door de ogen van Eberhard van der Laan is te zien tot en met 4 november in de gratis toegankelijke Amsterdam Galerij.