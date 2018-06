Amsterdammer (26) vermist na bezoek aan café

In Amsterdam wordt met man en macht gezocht naar een 26-jarige Amsterdammer die sinds vrijdagavond wordt vermist. Joris Lenselink kwam niet thuis na een borrel in een café in de Jodenbreestraat. Hij werd voor het laatst gezien door collega’s toen hij daar op zijn fiets wegreed.

,,We doen er alles aan om hem te vinden. Agenten kijken op straat naar hem uit en beschikken allemaal over een digitale foto van de man”, aldus een politiewoordvoerder. Ook in de grachten wordt door de politie gezocht.

Ook familie en vrienden zijn zondag een grote zoekactie gestart langs de routes die hij per fiets kan hebben afgelegd.