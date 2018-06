Lichaam aangetroffen in gracht Amsterdam

In het water van de Groenburgwal in Amsterdam hebben duikers van de politie zondagmiddag een lichaam gevonden. Ze gingen de gracht in om te zoeken naar een 26-jarige vermiste Amsterdammer. Identificatie moet uitwijzen of hij het is, aldus een woordvoerder.

Joris Lenselink kwam vrijdagavond niet thuis na een borrel in een café aan de Jodenbreestraat. Hij werd voor het laatst gezien door collega’s toen hij daar op zijn fiets wegreed. Familie en vrienden begonnen een grote zoekactie en duikers van de politie gingen met sonarapparatuur het water van de Groenburgwal in nadat daar zijn fiets was gevonden.