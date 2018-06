Nationale Oldtimerdag trekt 22.000 bezoekers

De 34e editie van de Nationale Oldtimerdag in Lelystad trok zondag ongeveer 22.000 bezoekers. De grote belangstelling leidde tot grote drukte op de wegen. Op de Houtribdijk (N302) van Enkhuizen naar Lelystad ontstond zondagmiddag hierdoor ongeveer een half uur vertraging, meldde Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.

De Oldtimerdag was dit jaar een eerbetoon aan automaker Henry Ford. De oprichter van het gelijknamige automerk bracht 110 jaar geleden de Ford Model T op de markt. Met een parade van verscheidene uitvoeringen van auto’s van dit type werd een ode gebracht aan de fabrikant.

Maar ook andere ‘oldies’ waren van de partij. In totaal deden 442 oldtimers van allerlei verschillende merken mee. Dit is een record volgens de organisatie. Het oude record dateert uit 2011 toen er 427 deelnemers meededen. Ook was er speciale aandacht voor de 55e geboortedag van het Italiaanse sportwagenmerk Lamborghini en de zeventigste verjaardag van de Morris Minor.