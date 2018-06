Neergestoken man zwaargewond, 6 aanhoudingen

Een 23-jarige Hagenaar is ernstig gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in de Keizerstraat in Scheveningen.

De politie trof de zwaargewonde man aan op een bankje, omringd door vrienden. Getuigen wezen vier mensen, volgens hen een gezin, aan als de daders. De politie kon de verdachten van 49, 47, 19 en 14 jaar uit Enschede aanhouden in de omgeving. Ze zitten op het politiebureau.

Later bleek dat ook twee vrienden van het slachtoffer beschouwd moeten worden als verdachte. Ook zij zijn aangehouden.