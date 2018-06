Dat Vaderdag niet voor alle vaders een feestelijke dag is, blijkt wel uit het verhaal van journalist Krijn ten Hove. Hij heeft twee kinderen (14 en 11 jaar), die hij sinds januari 2017 helemaal niet meer mag zien. Ook al heeft de rechter besloten dat er een omgangsregeling op gang moet komen, wordt dit tegengehouden door de moeder van de kinderen en Jeugdbescherming Brabant. “Mijn kinderen worden hierdoor bedreigd in hun identiteitsontwikkeling.”

Na de scheiding in 2015 heeft er bijna twee jaar een omgangsregeling plaatsgevonden, waarbij de kinderen van Krijn vijftig procent van de tijd bij hem woonden. “Ik heb altijd goed contact gehad met mijn kinderen. Mijn ex vond het lastig dat ik een betere band met ze had dan zij. Op enig moment kreeg ze van Veilig Thuis niet haar zin met betrekking tot een omgangsafspraak en is ze de boel gaan saboteren.”

“Je vader deugt niet, zegt hun moeder”

Die sabotage, volgens Krijn gesteund door het netwerk van zijn ex en Jeugdbescherming Brabant, duurt nu al bijna anderhalf jaar, met alle gevolgen van dien. “Jeugdbescherming schrijft zelf dat mijn kinderen ontoelaatbaar gedrag vertonen. Er wordt negatief over mij gesproken tegen de kinderen. Je vader deugt niet, zegt hun moeder. Daarmee zeg je als moeder ook tegen de kinderen dat zij niet deugen, want ze zijn een deel van mij. Ze beseft niet wat voor schade ze daarmee aanricht bij de kinderen.”

Op het moment loopt er een onderzoek door de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman naar Jeugdbescherming Brabant of zich wel aan de regels houdt. “Zowel de rechter als de Raad zeggen dat de omgangsregeling op gang moet komen, maar mijn ex geeft volgens Jeugdbescherming geen emotionele toestemming. Jeugdbescherming Brabant weet dat ze een fout heeft gemaakt, maar zal dit niet snel toegeven. Dan krijgen ze mijn ex in hun nek. Maar dat niet alleen: er is ook een economisch belang. Des te meer dossiers, des te meer geld.”

“Ik zie het verdriet in haar ogen”

Krijn omschrijft de situatie als vreselijk. “Vorig jaar mocht mijn dochter het vaderdagcadeau dat zij voor mij had gemaakt niet aan mij geven. Soms zie ik mijn dochter op straat met een vriendin spelen. Dan zie ik haar kijken of ik haar ook zie. Mijn ex en ik wonen nog geen zevenhonderd meter van elkaar vandaan. Mijn moeder is vorig jaar negentig geworden. Daar mochten mijn kinderen niet bij zijn. Deze oma hoopt haar kleinkinderen nog een keer te zien. Ik zie het verdriet in haar ogen.”

Jeugdbescherming Brabant wil eerst alle lopende onderzoeken afwachten voordat er iets aan de situatie gaat veranderen, aldus Krijn. “Dit kan nog ruim een half jaar duren. Het is verdrietig en slopend. Ik ben er elke dag mee bezig en het heeft natuurlijk invloed op mijn werk en fysieke toestand. Ik hoop dat het begrip ouderverstoting erkend gaat worden. Ik weet dat er in Nederland jaarlijks zo’n 850.000 kinderen bewust worden weggehouden bij hun vader of hun moeder.”

Lees ook: