Wereldster Bruno Mars sluit 49e Pinkpop af

Het is Pinkpop wederom gelukt een wereldberoemde popster te strikken. Na Justin Bieber (2017), Robbie Williams (2015) en Pharrell Williams (2015) is het zondag de beurt aan Bruno Mars. De wereldster maakt zijn debuut op het Limburgse festival en is meteen de grote afsluiter.

Voordat de wereldhits van Bruno Mars – bekend van onder meer Nothin’ On You, Locked Out Of Heaven en Uptown Funk – over de festivalweide schallen, staan Dj Rashida, Editors, The Kooks en Jessie J op het hoofdpodium. Ronnie Flex en zijn Deuxperience-band openen zondagmiddag de derde en laatste Pinkpopdag op Mainstage.

Het optreden van Michelle David & The Gospel Sessions op North Stage zit er dan al op. Ook Milky Chance, Years & Years, Triggerfinger en Oscar & The Wolf staan op het noordpodium. Op Brightlands Stage staan zondag onder anderen Maan en Don Diablo, op het kleinere Stage 4 is er ruimte voor onder anderen The Overslept en Sigrid.