4 jaar cel opgelegd in forse cybercrimezaak

De rechtbank in Leeuwarden heeft een man veroordeeld tot een celstraf van vier jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor grootschalige internetoplichting en identiteitsfraude. De ICT-expert had de cybercrime bekend.

De 37-jarige man bouwde onder meer vanuit Leeuwarden webwinkels voor bedrijven. Daarin verborg hij een script waarmee hij tussen 2012 en 2016 inloggegevens van klanten wist te achterhalen. Hij kon zo in duizenden mailboxen komen.

De man verdiepte zich urenlang in de levens van de gedupeerden. Door zich voor te doen als zijn slachtoffers wist hij hun familie en vrienden op te lichten, onder meer via Facebook. Ook bestelde hij via bol.com op andermans naam producten om die weer te verkopen. Het geld gebruikte de man voor zijn drugs- en gokverslaving. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij ruim 100.000 euro buitgemaakt.