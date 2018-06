Bestuurder bus belde politie zelf

De bestuurder van de bus die betrokken was bij de dodelijke aanrijding in Landgraaf heeft maandagochtend zelf de politie gebeld en zichzelf aangegeven. De 34-jarige man uit Heerlen is in Amsterdam aangehouden, aldus het Openbaar Ministerie. Wat hij daar deed, weet het OM niet.

De man was niet bij het busje. Waar het voertuig is aangetroffen, wilde de politie niet zeggen.

,,Mogelijke motieven moeten na verhoor duidelijk worden”, aldus officier van justitie Daniele Weymar, die het onderzoek leidt. Het OM sluit een aanslag niet uit en noemt het een van de scenario‚Äôs die onderzocht worden.

De verdachte wordt in de loop van de dag overgebracht naar Limburg. De man zit in beperkingen, wat wil zegen dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.