Burgemeester Roemer van Heerlen geschokt

Burgemeester Emile Roemer van Heerlen is geschokt over de dodelijke aanrijding maandagochtend bij Pinkpop. Daardoor kwam een 35-jarige man uit Heerlen om het leven, en raakten een 30-jarige man uit Landgraaf, en een 26-jarige man en een 23-jarige vrouw uit Heerlen zeer zwaargewond.

De gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. “Het is afschuwelijk”, laat Roemer in een korte verklaring weten. “In de eerste plaats voor de familie van de slachtoffers. Ik wens hun heel veel sterkte toe en wil mijn oprechte medeleven uitspreken.”

“Dat een prachtig festival op deze manier moet eindigen is vreselijk voor iedereen die erbij was.”