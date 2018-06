Dode en gewonden bij aanrijding Landgraaf

Bij een aanrijding tussen een bestelbusje en een groep voetgangers in Landgraaf is een dode gevallen en zijn drie voetgangers zwaargewond geraakt. Dat meldt de politie Limburg. Het vermoeden is dat het gaat om festivalgangers. De bus en de bestuurder zijn een kleine drie uur na het incident nog steeds spoorloos.

De bestuurder van de witte bus, vermoedelijk een Fiat met waarschijnlijk een Nederlands kenteken, is na de aanrijding doorgereden. De politie is daar nog naar op zoek, onder meer aan de hand van getuigenverklaringen. Mensen die iets hebben gezien worden verzocht contact op te nemen met de politie.

Het incident gebeurde rond 04.00 uur op de Mensheggerweg in de buurt van Camping B van het Pinkpopfestival. De traumahelikopter is ingezet voor de verzorging van de gewonden. Volgens de politie liepen de mensen op straat toen ze werden aangereden door het busje.

De weg blijft voorlopig dicht. De politie onderzoekt, ook met technische ondersteuning, of het gaat om een ongeluk of om opzet. Bij het onderzoek wordt onder meer een politiehelikopter ingeschakeld.