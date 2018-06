‘Gevangenen moeten verlof verdienen’

Gevangenen moeten hun verlof in de toekomst verdienen. Dat zegt minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming in De Telegraaf. De minister presenteert maandag zijn kabinetsvisie waarmee hij het gevangenisregime op de schop neemt.

,,Het verlof is te vrijblijvend”, zegt de minister. ,,We willen dat het niet voor de lol is, maar dat het een doel heeft.” Verlof moet voortaan altijd gekoppeld zijn aan een re-integratiedoel, zoals het aanvragen van identiteitspapieren. ,,En niet meer wat nu in sommige gevallen kan alleen maar lang leve de lol”, aldus Dekker.

Dekker wil ook dat de straffen geloofwaardiger moeten zijn. ,,Het feit dat zwaar gestraften doorgaans na twee derde van hun straf vrijkomen, vind ik iets dat die geloofwaardigheid en dat rechtvaardigheidsgevoel aantast.”