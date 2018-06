Ggz luidt noodklok over forensische zorg

GGZ Nederland en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) luiden de noodklok over de forensische zorg. Er is snel meer geld nodig om de problemen bij tbs-klinieken en psychiatrische instellingen op te lossen, schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Ze wijzen op een onderzoeksrapport over de forensische sector dat deze week naar de Kamer zou gaan. Daarin staat dat de werkdruk te hoog is, dat er personeelstekorten zijn en dat er te weinig geld is. Als op deze voet wordt doorgegaan betekent dat een ,,toename van het aantal incidenten in de sector”, schrijven beide instellingen.

Gesprekken met het ministerie van Justitie en Veiligheid over maatregelen naar aanleiding van het onderzoek hebben nog geen resultaat opgeleverd, aldus de briefschrijvers. Zij vragen de Kamer druk uit te oefenen op het ministerie om de problemen aan te pakken. Er is zeker 20 miljoen euro nodig ,,om de balans in de sector” terug te brengen.

In tbs-instellingen is de afgelopen jaren het geweld tegen personeel toegenomen, bleek vorig jaar uit cijfers opgevraagd door het ANP. In tbs-instellingen steeg het aantal incidenten in 2016 naar 133, van 86 in 2015. In die jaren waren er slechts cijfers beschikbaar van twee van de zeven tbs-klinieken. Het aantal persoonlijke bedreigingen steeg in die jaren van 3350 naar meer dan 3600.

De Tweede Kamer debatteert donderdag met minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming over tbs.