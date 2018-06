‘Moeder verantwoordelijk voor dood Sharleyne’

De 38-jarige Héléne J. uit Hoogeveen is verantwoordelijk voor de dood van haar achtjarige dochter Sharleyne. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) gezegd aan het begin van het requisitoir in de strafzaak tegen J.

Het meisje werd in de nacht van 7 op 8 juni 2015 gevonden bij de flat in Hoogeveen waar zij met haar moeder woonde. Ze was vanaf de tiende verdieping naar beneden gevallen.

Op welke manier het OM J. verantwoordelijk acht is nog niet duidelijk. Maar dat er een veroordeling van J. moet volgen, staat wat de officieren van justitie betreft vast.