OM eist 10 jaar cel tegen moeder Sharleyne

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Assen tien jaar gevangenisstraf geëist tegen de 38-jarige Hélène J. wegens het doden van haar achtjarige dochter Sharleyne.

Het meisje werd in de nacht van 7 op 8 juni 2015 gevonden bij de flat in Hoogeveen waar zij met haar moeder woonde. Ze was vanaf de tiende verdieping naar beneden gevallen. Volgens het OM heeft J. haar kind naar beneden gegooid. Daarvoor heeft zij de keel van Sharleyne dichtgeknepen, aldus de officier van justitie.

J. heeft altijd ontkend en slechts summier verklaard. Volgens het OM is haar verklaring ongeloofwaardig. De vrouw werd destijds als verdachte aangehouden, maar het OM zag zich toen genoodzaakt de zaak te seponeren, omdat het bewijs ontbrak. Een klachtprocedure van de vader van het kind leidde in 2017 alsnog tot vervolging. In oktober 2017 werd zij opnieuw opgepakt.

Volgens het OM is het doorslaggevende bewijs er nu wel. Cruciaal is een verklaring van een buurman, die kort vóór de val stemmen in de woning van J. en Sharleyne heeft gehoord. Vervolgens hoorde hij een doffe klap, tien minuten later hoorde hij dat er iets over de reling naar beneden werd gegooid. In het eerste politieonderzoek, dat meerdere gebreken heeft vertoond, is deze verklaring zoekgeraakt.

Het gedrag van J. direct nadat haar dochter was gevallen, was zeer opmerkelijk, aldus het OM. Ze raakte niet in paniek, maar leek met haar auto te willen vertrekken. In de bewuste nacht had J. veel alcohol gedronken. Alcoholmisbruik tekende haar leven.

Waaróm J. haar dochter om het leven zou hebben gebracht, blijft onduidelijk, constateert het OM, omdat de vrouw ontkent. Als ze gedronken had, was ze vaak agressief, zo hebben getuigen verklaard.

De vader van Sharleyne heeft in het strafproces 100.000 euro smartengeld geëist. Volgens het OM moet dit bedrag worden beperkt tot 30.000 euro.