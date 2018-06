OM zet visie op zaak-Sharleyne uiteen

Het Openbaar Ministerie (OM) zet maandag voor de rechtbank in Assen uiteen hoe het tegen de zaak-Sharleyne aankijkt. De hamvraag daarbij is: is het bewijs geleverd dat de moeder van het achtjarige meisje haar om het leven heeft gebracht?

Als het OM die vraag bevestigend beantwoordt, volgt er een strafeis. In eerste instantie heeft het OM de zaak tegen moeder Hélène J. geseponeerd, omdat het bewijs ontbrak. De mogelijkheid bestaat dat het OM ook nu het bewijs niet toereikend vindt voor een veroordeling. In dat geval zal het de rechtbank vragen J. vrij te spreken.

Na het sepot leidde een klacht van de vader van Sharleyne bij het gerechtshof alsnog tot vervolging. Hij heeft 100.000 euro smartengeld geëist.

Sharleyne viel in juni 2015 van de tiende verdieping van een flat in Hoogeveen. Mogelijk is zij door haar moeder over de balustrade gegooid. Volgens twee forensisch deskundigen is het meisje door de val overleden. Een derde deskundige meent dat Sharleyne al dood was toen zij viel. In dat scenario zou J. haar eerst hebben gewurgd, voordat zij het kind over de balustrade naar beneden gooide.

J. ontkent dat zij haar dochter heeft gedood. Na het slotbetoog van het OM zal haar advocaat haar zaak bepleiten.