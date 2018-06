Schrijvers hekelen plannen Boekenweek 2019

Bijna driehonderd schrijvers, dichters en uitgevers uiten hun ongenoegen over Stichting CPNB, die de Boekenweek organiseert. In een brief in de NRC verwijten zij de CPNB de ,,genderongelijkheid in het literaire veld” in stand te houden.

De open brief is een reactie op de aankondiging van het Boekenweekthema 2019: ‘De moeder de vrouw’, naar het gelijknamige gedicht van Martinus Nijhoff. Tegelijkertijd werd bekendgemaakt dat Murat Isik het Boekenweekessay gaat schrijven. Jan Siebelink schrijft het Boekenweekgeschenk schrijven.

De ondertekenaars onder wie Mensje van Keulen, A.F.Th. van der Heijden, Annelies Verbeke en Saskia Noort, verwijten de CPNB de vrouw alleen met het moederschap te identificeren en dat er uitsluitend door mannen op het thema wordt gereflecteerd. Zij stellen voor dat er naast het geschenk en het essay ook een bundel verschijnt ,,waarin vrouwen en mannen aan het woord komen over moeders en moederschap”. Ook pleiten zij voor twee extra essays over het gedicht ‘Moeder’ van Vasalis, één door een man en één door een vrouw.