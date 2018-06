Slachtoffer werkte als vrijwilliger op Pinkpop

LANDGRAAF – Het slachtoffer dat na een dodelijke aanrijding na afloop van Pinkpop in Landgraaf is overleden is een 35-jarige man uit Heerlen, die als vrijwilliger werkte bij zowel Pinkpop als poppodium Nieuwe Nor in zijn woonplaats. Daar was hij al een aantal jaren actief rond evenementen, bevestigt directeur Johan de Niet een bericht van RTL Nieuws.

De Heerlenaar maakte deel uit van een vrijwilligersgroep van dertig man van Nieuwe Nor die jaarlijks als medewerker actief zijn op Pinkpop. Ze worden gekozen uit een groep van zeventig vrijwilligers van het poppodium en worden ingezet om het publiek te assisteren of door te verwijzen. De Niet: ,,Iedereen wil als vrijwilliger naar Pinkpop. Daar kunnen ze ook gratis het festival zien.” Het slachtoffer was ,,klaar met zijn dienst en stond nog wat na te praten. Verschrikkelijk dat het zo ineens afgelopen is.”

Het personeel van de Nieuwe Nor en de groep vrijwilligers zijn maandagochtend in het pand van Nieuwe Nor opgevangen. Zij hebben later op de maandag nogmaals een besloten samenkomst. De verslagenheid is groot, aldus De Niet. ,,Ik heb hem vrijdag nog gezien en gesproken bij Pinkpop. Dan is het wrang en triest als je dit hoort. Ik heb echt moeten huilen toen de recherche me van zijn overlijden op de hoogte stelde”, zegt de directeur. Hij omschrijft de vrijwilliger als een groot muziekliefhebber die altijd vrolijk was.