Twee mannen opgepakt voor beschieten woning

De politie heeft twee mannen aangehouden in verband met de beschieting van een woning in de Shakespearelaan in Eindhoven. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. De politie Oost-Brabant doet onderzoek naar de schietpartij.

De woning in Eindhoven werd rond 03.00 uur onder vuur genomen. Agenten vonden meerdere hulzen gevonden en de gevel van de woning is beschadigd. Ook is er een ruit gesneuveld.

De politie heeft op de A2 ter hoogte van Beesd een voertuig gestopt, waarin een vuurwapen werd aangetroffen. De twee inzittenden zijn aangehouden en het vuurwapen is in beslag genomen.